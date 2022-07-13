Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тамерлан Ильгамов

16:34, 13 июл 2022

Сегодня, 13 июля, в Башкирии проводили в последний путь гвардии прапорщика Тамерлана Айсаровича Ильгамова. О траурной церемонии сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Уроженец Башкирии погиб 4 июля в ходе военной спецоперации на Украине.







«Со скорбью сообщаю о том, что сегодня мы со всеми воинскими почестями проводили в последний путь нашего земляка. Тамерлан выбрал непростой и благородный путь защитника мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. К великому сожалению, Тамерлан не успел создать своей семьи, обнять своих детей. Но остались родители, родные братья и сестра, близкие, которые никогда не предадут забвению его доброе имя», – написал Ильдар Нафиков.





По словам чиновника, Тамерлан Ильгамов учился в гимназии имени Кусимова. В 2011 он поступил на юридический факультет сибайского филиала БГУ. В 2012 году абзелиловец по личной инициативе ушел служить, а в марте 2014 года подписал контракт. Помимо прочего, Тамерлан учился в Серноводском аграрно–технологическом колледже по специальности «механизация сельского хозяйства», который окончил в 2019 году.



Близкие Тамерлана запомнили его как отзывчивого и жизнерадостного парня. Он всегда был готов прийти на помощь. Также абзелиловец был стойким и смелым.

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Фото: соцсети Ильдара Нафикова