Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тамерлан Ильгамов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тамерлан Ильгамов

16:34, 13 июл 2022

Сегодня, 13 июля, в Башкирии проводили в последний путь гвардии прапорщика Тамерлана Айсаровича Ильгамова. О траурной церемонии сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков. Уроженец Башкирии погиб 4 июля в ходе военной спецоперации на Украине.



«Со скорбью сообщаю о том, что сегодня мы со всеми воинскими почестями проводили в последний путь нашего земляка. Тамерлан выбрал непростой и благородный путь защитника мира. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. К великому сожалению, Тамерлан не успел создать своей семьи, обнять своих детей. Но остались родители, родные братья и сестра, близкие, которые никогда не предадут забвению его доброе имя», – написал Ильдар Нафиков.


По словам чиновника, Тамерлан Ильгамов учился в гимназии имени Кусимова. В 2011 он поступил на юридический факультет сибайского филиала БГУ. В 2012 году абзелиловец по личной инициативе ушел служить, а в марте 2014 года подписал контракт. Помимо прочего, Тамерлан учился в Серноводском аграрно–технологическом колледже по специальности «механизация сельского хозяйства», который окончил в 2019 году.

Близкие Тамерлана запомнили его как отзывчивого и жизнерадостного парня. Он всегда был готов прийти на помощь. Также абзелиловец был стойким и смелым.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Никита Афанасьев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Ильдара Нафикова
Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хисматуллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хисматуллин
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Фаттахов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Фаттахов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рахимьян Мухитдинов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Кельдин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Кельдин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: