Погода в Башкирии 14 июля 2022 года: штормовое предупреждение
22:23, 13 июл 2022
В четверг, 14 июля, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, завтра в республике ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Также прогнозируется дождь и гроза. Жителей просят быть внимательными и не выходить из дома при ухудшении погоды.
Днем температура воздуха поднимется до 35 градусов жары. Ночью обещают до 20 градусов выше нуля. В некоторых районах возможен град и дождь с грозой.