Погода в Башкирии 14 июля 2022 года: штормовое предупреждение

22:23, 13 июл 2022

В четверг, 14 июля, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды: объявлено штормовое предупреждение.



По данным синоптиков, завтра в республике ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Также прогнозируется дождь и гроза. Жителей просят быть внимательными и не выходить из дома при ухудшении погоды.



Днем температура воздуха поднимется до 35 градусов жары. Ночью обещают до 20 градусов выше нуля. В некоторых районах возможен град и дождь с грозой.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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