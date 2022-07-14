В Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова

10:59, 14 июл 2022

В парке «Патриот» под Уфой сегодня, 14 июля, начались проводы второго добровольческого батальона, который будет участвовать в специальной военной операции на Украине. Подразделение носит имя Героя России Александра Доставалова.







Как сообщается в телеграм-канале батальона, на торжественную отправку приехал глава республики Радий Хабиров. Проводить подразделение также прибыл Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Доставалова.



Напомним, о формировании батальона имени Доставалова стало известно 20 июня. Проводы первого батальона, названного в честь генерала Минигали Шаймуратова, состоялись 6 июля. Сейчас его добровольцы проходят военную подготовку.

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Фото: телеграм // Башкирский батальон