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В Башкирии спустя 4 месяца подтвердилась гибель молодого отца, погибшего в СВО на Украине

В Башкирии спустя 4 месяца подтвердилась гибель молодого отца, погибшего в СВО на Украине

23:07, 14 июл 2022

В администрации Кармаскалинского района официально подтвердили факт гибели 25-летнего уроженца села Сихонкино Кузьмы Николаева. Молодой отец проходил военную службу по контракту и погиб во время спецоперации на территории Украины.



Известие о его возможной гибели поступило еще в марте, но официально подтвердить этот факт удалось лишь накануне. Именно о нем еще в марте говорил глава Башкирии Радий Хабиров как об одном из первых бойцов из республики, погибшем в СВО на Украине. Дома его ждали молодая супруга и двое маленьких детей младшему из которых нет еще и года.

Как пояснили в администрации Кармаскалинского района, Кузьма Николаев окончил школу в родном селе в 2014 году и принял решение пойти на военную службу по контракту. Тогда же был определен в воинскую часть города Наро-Фоминск в Московской области.


Прощание с Кузьмой Николаевым пройдет в его родном Сихонкино, 16 июля, около местного клуба.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/karmaskaly_rayon
Теги: Кармаскалинский район Погибшие на Украине
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