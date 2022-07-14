В Башкирии спустя 4 месяца подтвердилась гибель молодого отца, погибшего в СВО на Украине

23:07, 14 июл 2022

В администрации Кармаскалинского района официально подтвердили факт гибели 25-летнего уроженца села Сихонкино Кузьмы Николаева. Молодой отец проходил военную службу по контракту и погиб во время спецоперации на территории Украины.







Известие о его возможной гибели поступило еще в марте, но официально подтвердить этот факт удалось лишь накануне. Именно о нем еще в марте говорил глава Башкирии Радий Хабиров как об одном из первых бойцов из республики, погибшем в СВО на Украине. Дома его ждали молодая супруга и двое маленьких детей младшему из которых нет еще и года.



Как пояснили в администрации Кармаскалинского района, Кузьма Николаев окончил школу в родном селе в 2014 году и принял решение пойти на военную службу по контракту. Тогда же был определен в воинскую часть города Наро-Фоминск в Московской области.





Прощание с Кузьмой Николаевым пройдет в его родном Сихонкино, 16 июля, около местного клуба.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тамерлан Ильгамов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com/karmaskaly_rayon