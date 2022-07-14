Погода в Башкирии 15 июля 2022 года: град и шквалистый ветер

23:12, 14 июл 2022

15 июля в Башкирии ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. По данным ГУ МЧС России по РБ, местами пройдут сильные дожди, грозы и крупный град.



Температура воздуха ночью +16, +21°, днем +23, +28°. Ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 21-26 метров в секунду.



На автодорогах утром местами туман, видимость 500м и менее, в дожде 500-1000м.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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