В Башкирии более 190 IT-специалистов получат отсрочку от армии

10:53, 15 июл 2022

197 IT-специалистов из Башкирии получат отсрочку от армии, передает РБК Уфа со ссылкой на Минцифразвития РБ.



Рассмотрение заявок от призывников, являющихся профессионалами IT-отрасли, началось 1 июня. Всего было принято 214 запросов, однако, по словам Минобороны, не все они соответствовали требованиям. В общем же по стране число обращений составило 8,7 тысячи.



Мера поддержки отечественных IT-специалистов связана с массовым оттоком программистов и других работников отрасли в связи с событиями конца февраля этого года.

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