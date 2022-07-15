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В Башкирии более 190 IT-специалистов получат отсрочку от армии

В Башкирии более 190 IT-специалистов получат отсрочку от армии

10:53, 15 июл 2022

197 IT-специалистов из Башкирии получат отсрочку от армии, передает РБК Уфа со ссылкой на Минцифразвития РБ.

Рассмотрение заявок от призывников, являющихся профессионалами IT-отрасли, началось 1 июня. Всего было принято 214 запросов, однако, по словам Минобороны, не все они соответствовали требованиям. В общем же по стране число обращений составило 8,7 тысячи.

Мера поддержки отечественных IT-специалистов связана с массовым оттоком программистов и других работников отрасли в связи с событиями конца февраля этого года.
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Источник: proural.info
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