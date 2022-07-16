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Погода в Башкирии 16 июля 2022 года: жарко и пасмурно

Погода в Башкирии 16 июля 2022 года: жарко и пасмурно

00:09, 16 июл 2022

16 и 17 июля в Башкирии ожидается жаркая и пасмурная погода.

Последние дни выдались в Башкирии чрезвычайно теплыми. Ночная температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов, а днем воздух прогревался до отметки в +35 градусов. Но уже скоро ситуация немного изменится.



По данным Башгидромета, 16 и 17 июля в республике ожидается теплая, но пасмурная погода. Ночная температура воздуха будет опускаться до +18 градусов, а днем потеплеет до +31. В субботу в Башкирии возможны дожди и грозы, а в воскресенье осадков ждать не стоит.

В Уфе будет чуть прохладнее, чем в целом по республике. Температура воздуха ночью и днем в столице будет колебаться от +15 до +23 градусов. При этом в субботу и в воскресенье в Уфе возможны дожди и грозы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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