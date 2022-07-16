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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дим Шарипов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дим Шарипов

13:07, 16 июл 2022

В Мелеузе состоится церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине 44-летним Димом Шариповым. Об этом сообщил глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.



Солдата проводят в последний путь 17 июля в 10:00 у Городского Дворца культуры. Глава муниципалитета рассказал, что Дим Шарипов учился в школе № 5, после 9 класса поступил Мелеузовское профессиональное училище № 109. Военную службу он проходил в Хабаровске, а вернувшись из армии, продолжил службу в отделе МВД в должности водителя ППС. Он занимался конным спортом, увлекался различной техникой.

В мае 2022 года Дим Шарипов в составе группы добровольцев отправился на Украину.

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Источник: https://newsbash.ru/society/32698-vo-vremja-specoperacii-na-ukraine-pogib-urozhenec-bashkirii-tamerlan-ilgamov.html
Фото: соцсети Рустэма Шамсутдинова
Теги: Мелеуз Погибшие на Украине
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