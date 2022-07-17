Жена Радика Юльякшина рассказала об оскорблениях

21:00, 17 июл 2022

Год назад молодой артист национальной эстрады Башкирии сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Инзилей. Счастливая пара почти все время проводит вместе – Радик и Инзиля даже на концерты артиста ездят вдвоем. Однако кому-то такой союз не нравится.







Неизвестные люди пишут оскорбления Инзиле и ее родственникам. Хейтеры уверены, что скоро семья Юльякшиных распадется и Радик быстро найдет себе новую невесту. Также они обвиняют Инзилю в неверности и придумывают сплетни про ее «плохое» прошлое.



Девушка возмущена тем, что подобные гадости пишут не только ей, но и ее близким. Она попросил анонимных пользователей думать головой, перед тем, как писать такие вещи.

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