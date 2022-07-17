Погода в Башкирии 18 июля 2022 года: дожди и грозы

21:04, 17 июл 2022

18 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода и дожди.



На смену жаркому началу июля на территорию Башкирии пришло небольшое похолодание. Также в республике начались дожди.







По данным МЧС Башкирии, 18 июля температура воздуха днем в регионе поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +14. В республике ожидается переменная облачность и дожди с грозами. На дорогах в утренние часы возможно ухудшение видимости из-за тумана.



В Уфе будет чуть прохладнее. Днем и ночью температура воздуха в столице будет колебаться от +15 до +26 градусов. После обеда в Уфе ожидаются небольшие дожди, а вечером будет солнечно.

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