Погода в Башкортостане 19 июля 2022 года: сильный ветер, град и грозы

19:20, 18 июл 2022

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Башкирии на завтра, вторник 19 июля.







В республике ожидается переменная облачность. Местами по региону пройдут кратковременные дожди с грозами, днем локально выпадет град. Восточный ветер в течение суток сменит направление на юго-западное и при грозах будет усиливаться.



Температура воздуха ночью +15, +20°. Днем будет очень тепло, столбики термометров покажут +26, +31° (по юго-востоку до +36°).





Напомним, минувшая неделя в Башкирии запомнилась неустойчивым характером погоды. Солнечная жара резко сменялась сильным ветром и проливными дождями. В столице республики Уфе повалило деревья, а в отдельных районах республики посрывало крыши зданий.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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