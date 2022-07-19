Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саяпов

18:27, 19 июл 2022

Церемония прощания с 26-летним Артуром Саяповым, который погиб в ходе спецоперации на Украине, прошла в Благовещенском районе. Об этом написал глава муниципалитета Олег Голов.



Артур родился в селе Ильина Поляна в 1996 году. После школы поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет. После окончания военной кафедры, юноша продолжил службу по контракту в Хабаровске.







"Все, кто когда-то учился и служил с Артуром, отзываются о нем как о замечательном парне, отзывчивом, честном и надежном товарище. Он очень серьезно относился к службе, болел душой за российскую армию. Именно поэтому он оказался в числе тех, кто поехал на Донбасс, он не мог поступить иначе", - написал Голов.

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