Погода в Башкирии 21 июля 2022 года: жара, грозы и дожди

21:33, 20 июл 2022

В Башкирии в последующие два дня ожидаются грозы и дожди. 21 и 22 июля, по данным Башгидрометцентра, в регионе температура воздуха по-прежнему будет высокой – до +27°С.



21 июля пообещали грозы и кратковременные дожди с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +22,+27°.



22 июля ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер. Температура воздуха ночью +11,+16°, местами до +6°, днем +22,+27.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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