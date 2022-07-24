Погода в Башкирии 25 июля 2022 года: гроза и порывы ветра
21:16, 24 июл 2022
В понедельник, 25 июля, Башкирию накроет настоящий шторм. В республике объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщают метеорологи, завтра в Башкирии прогнозируется гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду, а также туман и ухудшение видимости на дорогах.
Жителей просят проявить осмотрительность и оставаться дома при ухудшении погоды. Если оказались на улице, не стоит прятаться под деревьями, рекламными щитами и проводами — при ветре и грозе они могут быть по-настоящему опасны.