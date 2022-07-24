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Погода в Башкирии 25 июля 2022 года: гроза и порывы ветра

Погода в Башкирии 25 июля 2022 года: гроза и порывы ветра

21:16, 24 июл 2022

В понедельник, 25 июля, Башкирию накроет настоящий шторм. В республике объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщают метеорологи, завтра в Башкирии прогнозируется гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду, а также туман и ухудшение видимости на дорогах.

Жителей просят проявить осмотрительность и оставаться дома при ухудшении погоды. Если оказались на улице, не стоит прятаться под деревьями, рекламными щитами и проводами — при ветре и грозе они могут быть по-настоящему опасны.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: news102.ru
Теги: погода
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