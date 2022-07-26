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Погода в Башкирии 27 июля 2022 года: ливни, грозы, град

Погода в Башкирии 27 июля 2022 года: ливни, грозы, град

23:21, 26 июл 2022

В Башгидрометцентре сообщили, что завтра в регионе прогнозируются переменная облачность, местами кратковременные дожди, а в отдельных районах ливни, грозы, днем с градом.

Ветер северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 16 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13...+18°С, а днем - +24...+29°С.

На отдельных участках дорог прогнозируется туман видимостью 500 - 1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Теги: погода
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