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Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в августе

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в августе

11:01, 27 июл 2022

Июль в Башкирии ознаменовался погодными аномалиями. Что ожидает жителей Башкирии в августе, спадет ли жара? Синоптики поделились подробным прогнозом.



По информации метеослужб, в августе на всей территории России будет наблюдаться положительная аномалия температуры. Эта тенденция затронет и Башкирию. Так, дневные температуры на территории республики в августе-месяце составят +26,+27 градусов и выше, ночные — от +14 до +17 градусов по Цельсию. Поэтому у жителей Башкирии еще будет возможность с комфортом позагорать и отдохнуть на водоемах. При этом возможен дефицит осадков, скорее всего, их будет меньше нормы.

Лишь во второй половине августа, с 22-23 числа слегка похолодает до +18,+21 градуса (в дневные часы) и 12-15 градусов (ночью). Кроме того, в конце августа начнутся дожди.


Ранее ученые Башкирии предсказывали, что лето в регионе будет комфортным, но с колебаниями температур.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
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