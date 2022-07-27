Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в августе
11:01, 27 июл 2022
Июль в Башкирии ознаменовался погодными аномалиями. Что ожидает жителей Башкирии в августе, спадет ли жара? Синоптики поделились подробным прогнозом.
По информации метеослужб, в августе на всей территории России будет наблюдаться положительная аномалия температуры. Эта тенденция затронет и Башкирию. Так, дневные температуры на территории республики в августе-месяце составят +26,+27 градусов и выше, ночные — от +14 до +17 градусов по Цельсию. Поэтому у жителей Башкирии еще будет возможность с комфортом позагорать и отдохнуть на водоемах. При этом возможен дефицит осадков, скорее всего, их будет меньше нормы.
Лишь во второй половине августа, с 22-23 числа слегка похолодает до +18,+21 градуса (в дневные часы) и 12-15 градусов (ночью). Кроме того, в конце августа начнутся дожди.
Ранее ученые Башкирии предсказывали, что лето в регионе будет комфортным, но с колебаниями температур.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather