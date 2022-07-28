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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдар Ахияров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдар Ахияров

15:22, 28 июл 2022

В башкирском городе Дюртюли простились с 25-летним командиром танка Ильдаром Ахияровым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 28 июля сообщил глава муниципалитета Риф Юсупов.



– В вооруженные силы на военную службу [Ахияров] был призван уже с 2016 года, – рассказал чиновник. – Ильдара знают в спортивной среде не только нашего района, но и за пределами республики: он серьезно занимался спортивным туризмом и привозил домой медали и кубки. Прилежный, дисциплинированный, надежный – таким запомнили его одноклассники.

Юсупов добавил, что у Ахиярова остались два младших брата, которых он помогал воспитывать своей матери.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Риф Юсупов
Теги: Дюртюли Погибшие на Украине
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