Погода в Башкирии 29 июля 2022 года: неустойчивая погода с ветром и грозами

21:41, 28 июл 2022

В Башкирии ожидается жаркая, неустойчивая погода с ветром и грозами. Подробный прогноз сообщили в Башгидромете.







По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 29 июля в республике будет облачно, преимущественно без осадков, в отдельных южных районах возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. При этом вероятны неблагоприятные метеорологические явления: днем местами по республике гроза и порывы ветра до 16 метров в секунду, на автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.



Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов (по северо-востоку до +6). Днем воздух прогреется до +22, +27 по Цельсию.





Температурный фон +25, +30 градусов будет характерен практически для всей территории европейской части России в течение этой недели, напоминают метеорологи.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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