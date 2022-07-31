Погода в Башкирии 1 августа 2022 года: дожди с грозами

20:19, 31 июл 2022

В Башкирии 1 августа по прогнозу синоптиков ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили со ссылкой на метеорологов в МЧС региона. По предоставленным данным, ожидаются грозы.



В ведомстве отметили, что грозы пройдут в отдельных районах. Скорость ветра при этом составит от 3 до 8 м/с, он будет северного направления. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном классе пожароопасности.







Температура воздуха ночью +11, +16°, по востоку до +6°, днем +22, +27°. Днем на отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 1-2 км.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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