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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рушан Гараев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рушан Гараев

14:28, 01 авг 2022

Вчера, 31 июля, в Бураевском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Айнура Латыпова. Об этом на своей личной странице в социальны сетях рассказал глава муниципалитета Рушан Гараев.



Айнур родился 2 октября 2000 года в деревне Ваныш -Алпаутово. Здесь он окончил среднюю школу. Молодой человек активно занимался спортом, он даже многократно становился чемпионом района по лыжным гонкам и легкой атлетике. В 2020 году Латыпов окончил агидельский филиал Уфимского топливно-энергетического колледжа, где получил специальность автомеханика. В тот же год парня призвали в российскую армию, в рядах которой с февраля 2021-го он стал служить на контрактной основе.

Земляки вспоминают Айнура как отзывчивого и доброго человека. Он был посмертно награжден «Орденом Мужества».


Напомним, недавно двум погибшим в ходе специальной военной операции на Украине уроженцам Башкирии присвоено звание Героя России. Также четверо погибших были награждены «Орденом Мужества».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/buraevskii_raion
Теги: Бураевский район Погибшие на Украине
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