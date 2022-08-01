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Погода в Башкирии 2 августа 2022 года: грозы и порывистый ветер

Погода в Башкирии 2 августа 2022 года: грозы и порывистый ветер

21:27, 01 авг 2022

Завтра, 2 августа, в Башкирии синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер. Об этом рассказал пресс-служба регионального МЧС.



Завтра в республике стоит ожидать переменную облачность. В некоторых регионах пройдут дожди и даже грозы. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе, по сообщениям метеорологов, он усилится до 15 метров в секунду.

Ночью в регионе будет прохладно. Столбики термометров покажут +12, +17°, а на востоке республики даже опустятся до +7°. Днем, тем не менее, будет тепло – +22, +27°.


Автолюбителям грядущим утром стоит осторожными и внимательными, поскольку на дорогах Башкирии ожидается дымка, видимость составит один-два километра.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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