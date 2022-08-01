Погода в Башкирии 2 августа 2022 года: грозы и порывистый ветер
21:27, 01 авг 2022
Завтра, 2 августа, в Башкирии синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер. Об этом рассказал пресс-служба регионального МЧС.
Завтра в республике стоит ожидать переменную облачность. В некоторых регионах пройдут дожди и даже грозы. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе, по сообщениям метеорологов, он усилится до 15 метров в секунду.
Ночью в регионе будет прохладно. Столбики термометров покажут +12, +17°, а на востоке республики даже опустятся до +7°. Днем, тем не менее, будет тепло – +22, +27°.
Автолюбителям грядущим утром стоит осторожными и внимательными, поскольку на дорогах Башкирии ожидается дымка, видимость составит один-два километра.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather