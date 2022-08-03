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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Стогов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Стогов

22:35, 03 авг 2022

На территории Украины умер 24-летний лейтенант Тимур Стогов из Нефтекамска. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе администрации города.



– C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaем o тoм, чтo пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя вoeннoй cпeцoпepaции в пoмoщь Лyгaнcкoй и Дoнeцкoй нapoдным pecпyбликaм пoгиб наш земляк, – передали в муниципалитете.

Тимур Стогов после окончания школы № 2 в Нефтекамске пошел на срочную службу, а после поступил в Казанское высшее танковое командное училище, после вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Его характеризуют, как дисциплинированного и ответственного человека.


– Настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Мы навсегда сохраним память о нашем земляке, который храбро защищал Отечество и наше право жить под мирным небом. Семье погибшего окажем поддержку и заботу, – отмечается в сообщении.

Дату и место проведения церемонии прощания сообщат позже.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Нефтекамска
Теги: Нефтекамск Погибшие на Украине
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