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Погода в Башкирии 4 августа 2022 года: умеренно жарко и туман

Погода в Башкирии 4 августа 2022 года: умеренно жарко и туман

22:54, 03 авг 2022

В Башкирии ожидается умеренно жаркая погода и туман. Прогноз погоды на завтра опубликовали специалисты пресс-службы МЧС по республике.



Завтра, 4 августа, в регионе прогнозируется переменная облачность. К счастью, как в предыдущие дни каких-либо существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся прохладной, температура воздуха составит +12,+17°, в восточных районах республики она опустится до +7. А вот днем будет вполне тепло и комфортно: термометры покажут значения +23,+28°.

На дорогах Башкирии автолюбителям стоит быть ночью и следующим быть аккуратней, так как местами ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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