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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Федоров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Федоров

09:12, 06 авг 2022

На Украине в ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Данил Федоров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Данила Юрьевича. Это невосполнимая утрата, – написала сотрудники адмиинстрации.

Церемония прощания с погибшим военным состоится завтра, 6 августа, перед районным Домом культуры.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время СВО на Украине уроженце Нефтекамска Тимуре Стогове. Ему было всего 24 года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/davlekanovskii_adm
Теги: Давлекановский район Погибшие на Украине
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