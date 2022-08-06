Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Федоров
09:12, 06 авг 2022
На Украине в ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Данил Федоров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Данила Юрьевича. Это невосполнимая утрата, – написала сотрудники адмиинстрации.
Церемония прощания с погибшим военным состоится завтра, 6 августа, перед районным Домом культуры.
Напомним, недавно стало известно о гибели во время СВО на Украине уроженце Нефтекамска Тимуре Стогове. Ему было всего 24 года.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/davlekanovskii_adm
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