Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Федоров

09:12, 06 авг 2022

На Украине в ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Данил Федоров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.



– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Данила Юрьевича. Это невосполнимая утрата, – написала сотрудники адмиинстрации.



Церемония прощания с погибшим военным состоится завтра, 6 августа, перед районным Домом культуры.



Напомним, недавно стало известно о гибели во время СВО на Украине уроженце Нефтекамска Тимуре Стогове. Ему было всего 24 года.



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Фото: vk.com/davlekanovskii_adm