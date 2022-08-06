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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Галинур Сулейманов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Галинур Сулейманов

21:56, 06 авг 2022

Накануне, 5 августа, администрация Бурзянского района сообщила о гибели 27-летнего старшего лейтенанта, командира взвода Галинура Сулейманова. Информация об этом появилась в социальных сетях муниципалитета.



– От имени всех бурзянцев приносим искренние соболезнования семье, родителям, родственникам и близким Галинура Нургалеевича. Мы преклоняемся перед вами, – сказано в сообщении.

Галинур родился в деревне Новоумкат, закончил девятый класс и перешел в среднюю школу в деревне Субхангулово. Школьные знакомые отметили, что он был активным, трудолюбивым, вел здоровый образ жизни, занимался организацией общественных работ, стремился к военной службе.


После окончания школы поступил в Высшую военную артиллерийскую академию имени Михайлова. После окончания в Урус-Мартане дослужился до звания командира взвода. У погибшего осталась жена и двое детей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Бурзянского района
Теги: Бурзянский район Погибшие на Украине
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