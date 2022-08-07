Ляйсан Утяшева, приезжая в Башкирию, стабильно поправляется

09:40, 07 авг 2022

Известная уроженка Башкирии Ляйсян Утяшева приехала на малую родину. Судя по опубликованным кадрам, в этот раз она посетила близких месте со своей семьей. Знаменитость показала дом, где живут ее родные и рассказала, что любит больше всего, отметив, что Раевка – это ее место силы.







– Дом нэнэй и картатая — самый любимый и особенный! Все помню в нём наизусть. Родная Раевка - мое место силы. Здесь я родилась и выросла. Все такое же, как раньше, – написала Утяшева в своих социальных сетях.



Ляйсян также поделилась, что очень любит нэнэйкину еду и стабильно поправляется после приезда.



– Я в Раевке стабильно поправляюсь кг на два, но себя за это не корю. Нэнэйкина стряпня самая вкусная в мире, – открыла свой секрет она.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ляйсан Утяшевой