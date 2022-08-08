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Жители Бакалинского района Башкирии пожаловались на разбитую грузовиками дорогу

Жители Бакалинского района Башкирии пожаловались на разбитую грузовиками дорогу

09:40, 08 авг 2022

Дорога из села Бакалы в деревню Старокостеево Бакалинского района практически пришла в негодность. Проезжающие по ней большегрузы разворотили асфальт.



По словам местного жителя А. Егорова, самосвалы возят грунт, песчано-гравийную смесь и другие материалы для строительства. Люди не раз обращались в администрацию района, но никто так и не отреагировал на их жалобу.

— Несмотря на то что на въезде на этот участок стоит знак 3.11 ограничение по общей массе ТС 18 т, проезжают самосвалы массой 40 т. Также на этом участке есть мост, который от таких нагрузок также может разрушиться. Сложилась парадоксальная ситуация: что-то строят на территории района, а нашу дорогу разрушают. Возмутительная бесхозяйственность! — считает мужчина.


Сельчанин отмечает, что на участке около 40 ям, больше половины их них — огромных размеров. Он просит власти республики как можно скорее разобраться с проблемой. Если вопрос так и не решится, то от дороги может ничего не остаться.

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Источник: www.proural.info
Фото: А. Егоров
Теги: Бакалинский район
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