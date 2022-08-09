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Погода в Башкирии 9 августа 2022 года: жарко и без осадков

Погода в Башкирии 9 августа 2022 года: жарко и без осадков

07:30, 09 авг 2022

9 августа, в Башкирии ожидается жаркая погода без осадков. Это следует из прогноза, которым поделились сотрудники регионального МЧС.



Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью будет прохладно, температура воздуха составит +13, +18°, в северо-восточных районах республики +8°. Днем же установится знойная погода, столбики термометров поднимутся +28, +33°.

На дорогах Башкирии в грядущие ночь и утро автолюбителям стоит проявлять осторожность, поскольку ожидается туман, и видимость составит 500-1000 метров. Также специалисты МЧС прогнозируют на завтрашний день чрезвычайную пожароопасностью.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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