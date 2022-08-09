В Башкирии предупредили о сомах, которые могут напасть на людей

10:43, 09 авг 2022

Житель Стерлитамака Руслан А. рассказал, что на дне реки водятся гигантские сомы. По его словам, из-за них могут гибнуть люди.







— Здесь пишут, что утонули люди. Возможно, и судороги взяли. Но есть вероятность, что сомы утащили за ногу. Раньше здесь баржи ходили и была рекой полноводной. Сейчас все обмелело, остаются только ручьи. И им не остается больше другого пропитания, и они лежат на дне, — написал он в соцсетях.



Мужчина отметил, что в прежние дни здесь вылавливали сомов длиной до двух метров, но бывают и пятиметровые рыбы.





— Наши водолазы из Уфы даже не спускаются, так как знают, что они там лежат на дне, как бревна, эти сомы. Не заплывайте глубоко в реки. Раз на раз не приходится. Чтобы в дальнейшем не оказаться в сводках, — добавил горожанин.

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