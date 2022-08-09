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Погода в Башкирии 10 августа 2022 года: дожди с грозами

Погода в Башкирии 10 августа 2022 года: дожди с грозами

23:06, 09 авг 2022

10 августа, в Башкирии пройдут дожди и грозы. Это следует из прогноза, которым поделились сотрудники пресс-службы республиканского МЧС.



В регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а вот днем в некоторых районах республики пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Ночью будет прохладно, термометры покажут значения в районе +14,+19°, а местами и всего лишь +9°. Днем вновь установится знойная погода, воздух прогреется +27,+32°.


Ночью и утром на региональных шоссе автолюбителям стоит быть осторожными и внимательными, поскольку местами ожидается туман, и видимость менее 500 метров. Кроме всего прочего, МЧС прогнозирует на завтра чрезвычайную пожароопасность.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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