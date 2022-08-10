Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рамиль Нигматуллин

10:48, 10 авг 2022

На Украине погиб житель Дуванского района Башкирии, гвардии старший сержант Рамиль Нигматуллин. Сегодня, 10 августа, состоится церемония прощания.







Как рассказали в администрации Дуванского района, Рамиль является уроженцем города Кукмор, Татарстан. Позже его родители переехали в Башкирию, в село Месягутово. Там молодой человек окончил лицей — 9 классов. В 2011 году он отправился на военную службу по призыву. В 2015 году заключил контракт с Министерством обороны России.



Рамилю было 29 лет. У него остались жена и двое детей. Супруга погибшего призналась, что ей очень не хватает мужа.





Прощание с ним состоится 10 августа, в 12:00, на Центральной площади в Месягутово. Для безопасности проведения церемонии ее перекроют до 14:00. Ограничения движения затронут и другие улицы села.

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Фото: администрация Дуванского района