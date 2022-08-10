В Башкирии прошёл чемпионат по ловле рыбы среди инвалидов

11:23, 10 авг 2022

В Туймазинском районе состоялся чемпионат по ловле рыбы среди членов Кандринского общества инвалидов.



Об этом рассказало ИА «Туймазинский вестник». Мероприятие прошло неподалеку от села Аднагулово у местного водохранилища. Чтобы побороться за звание лучшего рыбака, приехали 30 человек.







Председатель общества отметил, что они стараются проводить подобные мероприятия как можно чаще.



— Наши ребята регулярно участвуют в состязаниях по бильярду, дартсу, теннису, шахматам, тяжелой атлетике, — рассказал организатор.



После окончания состязания участники взяли свой улов и на полевой кухне приготовили уху, которую спортсмены и организаторы с удовольствием отведали.

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