В Башкирии прошёл чемпионат по ловле рыбы среди инвалидов
11:23, 10 авг 2022
В Туймазинском районе состоялся чемпионат по ловле рыбы среди членов Кандринского общества инвалидов.
Об этом рассказало ИА «Туймазинский вестник». Мероприятие прошло неподалеку от села Аднагулово у местного водохранилища. Чтобы побороться за звание лучшего рыбака, приехали 30 человек.
Председатель общества отметил, что они стараются проводить подобные мероприятия как можно чаще.
— Наши ребята регулярно участвуют в состязаниях по бильярду, дартсу, теннису, шахматам, тяжелой атлетике, — рассказал организатор.
После окончания состязания участники взяли свой улов и на полевой кухне приготовили уху, которую спортсмены и организаторы с удовольствием отведали.
Источник:
proural.info
Читайте также
Общество в Башкирии
В Кушнаренковском районе прошел Чемпионат по спортивной ловле донной удочкой
Общество в Башкирии
В Нуримановском районе стартовал чемпионат России по ловле рыбы
Общество в Башкирии
В Кармаскалинском районе прошли соревнования по рыбной ловле
Спорт в Башкирии
Башкирские паралимпийцы забрали все «золото» чемпионата России по теннису