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Погода в Башкирии 11 августа 2022 года: сильные порывы ветра, грозы и дожди

Погода в Башкирии 11 августа 2022 года: сильные порывы ветра, грозы и дожди

21:41, 10 авг 2022

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды в Башкирии на сегодня, 11 августа. Синоптики пообещали в республике сильные порывы ветра, грозы и дожди. В то же время в Башкирии сохранится жаркая погода до +31°.

По данным метеорологов, 11 августа пройдет кратковременный дождь и грозы. Сильные порывы ветра ожидаются днем и при грозе. Температура воздуха ночью +14,+19°, по востоку до +9°, днем +26,+31°, по северу до +21°.



На следующий день, 12 августа, также будет дождливо, придет и северный ветер. Температура воздуха ночью +11,+16°, местами до +5°, днем +21,+26°, по югу до +31°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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