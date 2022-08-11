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«Инопланетяне прилетают по ночам и разрушают наш город»: мэр города в Башкирии возмутился вандализмом

«Инопланетяне прилетают по ночам и разрушают наш город»: мэр города в Башкирии возмутился вандализмом

10:23, 11 авг 2022

Глава администрации Учалов Ильмир Газизов в своих соцсетях рассказал о постоянных актах вандализма со стороны горожан. Он возмутился тем, что старшие дети ломают и портят площадки, а детям помладше после поломок ничего не достанется.



«Отремонтированную, вновь воссозданную, спортивно-игровую площадку в микрорайоне Рудник облюбовали взрослые и подростки и по сей день продолжают ее разрушать, закидывать мусором, расписывать качели и арку, целенаправленно разбивая, все ,что попадается под руку. Во дворах и общественных территориях ломают скамейки, сносят и разрисовывают крыши беседок, намеренно камнями бьют скаты у дворовых горок, которые вновь администрация закупает и ремонтирует, чтобы не пострадали маленькие дети», – написал Газизов.


Глава администрации Учалов рассказал, что очередной акт вандализма произошел ночью 10 августа на упомянутой спортивно-игровой площадке. Туда в рамках благотворительности предприятие завезло материалы, чтобы обновить резиновое покрытие.

«<...> и что мы видим утром следующего дня… Методично проверяли на прочность мешки с материалом, все разворошили и раскидали по площадке. Сколько это будет продолжаться ? Неужели инопланетяне прилетают по ночам и разрушают наш город? Неужели никому ничего не надо? До каких пор мы, учалинцы, будем равнодушно констатировать такие «благие» ночные вылазки наших учалинцев?», – выразил свое недоумение Ильмир Газизов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Ильмира Газизова
Теги: Учалы
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