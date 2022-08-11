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Погода в Башкирии 12 августа 2022 года: станет прохладнее

Погода в Башкирии 12 августа 2022 года: станет прохладнее

21:51, 11 авг 2022

Завтра, 12 августа, в Башкирии спадет жара. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы республиканского МЧС.



В последний рабочий текущей недели в регионе ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируются дожди и грозы, а вот днем осадков не предвидится. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Грядущей ночью будет прохладно, термометры покажут +11, +16°, а на востоке республики до +6°. Днем будет тепло, но уже не жарко как в последние дни, воздух прогреется до +21, +26°, на юге Башкирии до +31°.


На некоторых участках региональных шоссе ночью и утром синоптики прогнозируют туман, видимость будет небольшая – 500-1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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