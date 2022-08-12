Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Рамиль Хафизов

09:32, 12 авг 2022

7 августа в Аургазинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Рамилем Хафизовым. Об этом рассказали корреспонденты издания «Аургазета».







Хафизов родился 12 июня 1986 года. В 2003-ем он окончил Ишлинскую общеобразовательную школу, а затем он поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. После учебы служил в Северо-Кавказском и в Южном военных округах на постах начальника и командира зенитного ракетного расчета. С апреля по июнь текущего года он принимал участие в СВО на Украине.



Напомним, вчера, 10 августа, в Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Рамилем Нигматуллиным. Военный был родом из Дуванского района.

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