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В Башкортостане трагически погибла молодая чиновница районной администрации

В Башкортостане трагически погибла молодая чиновница районной администрации

20:47, 13 авг 2022

В предстоящее воскресенье, 14 августа, в Белорецке пройдет гражданская панихида по трагически погибшей сотруднице районной администрации Диане Махияновой. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации в социальных сетях.



Погибшая молодая девушка возглавляла отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка.

О причинах и обстоятельствах гибели Дианы Махияновой в администрации Белорецкого района не сообщили. Всех, кто знал девушку и хочет с ней проститься, приглашают на церемонию прощания по адресу: бульвар Воинов-Победителей, 60. Начало гражданской панихиды в 14:00, завтра, 14 августа.


Ранее сообщалось о том, что в д. Исмакаево Белорецкого района горит частный дом, где проживает многодетная семья. На место оперативно прибыли пожарные ПЧ (с. Верхний Авзян) Госкомитета РБ по ЧС. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара уточняются. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецк
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