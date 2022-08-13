В Башкортостане трагически погибла молодая чиновница районной администрации

20:47, 13 авг 2022

В предстоящее воскресенье, 14 августа, в Белорецке пройдет гражданская панихида по трагически погибшей сотруднице районной администрации Диане Махияновой. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации в социальных сетях.







Погибшая молодая девушка возглавляла отдел развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка.



О причинах и обстоятельствах гибели Дианы Махияновой в администрации Белорецкого района не сообщили. Всех, кто знал девушку и хочет с ней проститься, приглашают на церемонию прощания по адресу: бульвар Воинов-Победителей, 60. Начало гражданской панихиды в 14:00, завтра, 14 августа.





Ранее сообщалось о том, что в д. Исмакаево Белорецкого района горит частный дом, где проживает многодетная семья. На место оперативно прибыли пожарные ПЧ (с. Верхний Авзян) Госкомитета РБ по ЧС. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара уточняются.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram