Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хиляжев

10:18, 14 авг 2022

Он был военнослужащим контрактной службы. О гибели Вадима в соцсетях сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин.



"Вадим Хиляжев всегда был активным помощником, хорошим сыном, братом, другом, товарищем. Скромный, ответственный, добрый, отзывчивый. Именно таким он и останется в сердцах родных и близких", - написал глава муниципалитета.



В администрации района сообщили, что церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 14 августа, в 11:00 на площади районного Дворца культуры.



Соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что в Белокатайском районе Башкирии ураганный ветер снес крышу школы.



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Фото: администрация Белокатайского района Башкирии