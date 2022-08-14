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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хиляжев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хиляжев

10:18, 14 авг 2022

Он был военнослужащим контрактной службы. О гибели Вадима в соцсетях сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин. 

"Вадим Хиляжев всегда был активным помощником, хорошим сыном, братом, другом, товарищем. Скромный, ответственный, добрый, отзывчивый. Именно таким он и останется в сердцах родных и близких", - написал глава муниципалитета.

В администрации района сообщили, что церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 14 августа, в 11:00 на площади районного Дворца культуры.

Соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в Белокатайском районе Башкирии ураганный ветер снес крышу школы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Белокатайского района Башкирии
Теги: Белокатайский район Погибшие на Украине
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