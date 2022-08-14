Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хиляжев
10:18, 14 авг 2022
Он был военнослужащим контрактной службы. О гибели Вадима в соцсетях сообщил глава Белокатайского района Масхут Минигалин.
"Вадим Хиляжев всегда был активным помощником, хорошим сыном, братом, другом, товарищем. Скромный, ответственный, добрый, отзывчивый. Именно таким он и останется в сердцах родных и близких", - написал глава муниципалитета.
В администрации района сообщили, что церемония прощания с военнослужащим пройдет сегодня, 14 августа, в 11:00 на площади районного Дворца культуры.