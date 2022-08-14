Погода в Башкирии 15 августа 2022 года: вновь будет жарко

23:20, 14 авг 2022

В Башкирии ожидаются значительные перепады температуры воздуха. С прогнозом погоды на понедельник, 15 августа, познакомили синоптики Башгидромета.







По информации региональной метеослужбы, 15 августа будет без осадков.



Днем ожидается жаркая погода: +21,+26 градусов, в южной части республики воздух прогреется до +31 градуса. В ночное время станет прохладно: +10, +15 градусов, местами температура воздуха опустится до +4 градусов.



Ветер прогнозируется переменных направлений слабый, днем местами будет порывистый.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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