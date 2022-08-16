Погода в Башкирии 16 августа 2022 года: сухо и тепло
08:29, 16 авг 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 16 и 17 августа. По данным метеорологов, в республике будет сухая погода со слабым ветром и температурой до +28°.
16 августа ожидается северный ветер. Осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем составит +23,+28°.
17 августа будет снова сухо. Ветер придет ночью неустойчивый слабый, днем северный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°, по югу до +16°, в северо-восточных и горных районах до +2°, днем +23,+28°.