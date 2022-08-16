Подписан указ об учреждении в России звания "Мать-героиня"
09:39, 16 авг 2022
При присвоении звания также устанавливается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет портале правовой информации.
"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", — говорится в документе.
При присвоении звания также устанавливается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.