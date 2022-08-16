Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Бахтигареев

11:29, 16 авг 2022

В ходе спецоперации на Украине героически погиб 43-летний десантник, командир роты, младший сержант Ильдус Бахтигареев. Об этом сообщает Шемякский сельсовет Уфимского района Башкирии.



Ильдус родился в деревне Подлубово Караидельского района, у него есть младшие сестра и брат. Воспитанием детей мать занималась одна. В 1983 году семья переехала в село Шемяк Уфимского района, в 1990 году - в Караидель. Среднюю школу будущий военный окончил в селе Подлубово, после этого был призван в армию. Служил по контракту в Чечне. Постоянно проживал в Ульяновске.



Родные и близкие рассказывают, что по характеру Ильдус был человек позитивный, открытый , жизнерадостный. Занимался спортом. Всегда заботился о своих родных , старался помочь им.



Ранее в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции на Украине Аскаром Робортдиновым.



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Фото: Администрация СП Шемякский сельсовет