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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Бахтигареев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Бахтигареев

11:29, 16 авг 2022

В ходе спецоперации на Украине героически погиб 43-летний десантник, командир роты, младший сержант Ильдус Бахтигареев. Об этом сообщает Шемякский сельсовет Уфимского района Башкирии.

Ильдус родился в деревне Подлубово Караидельского района, у него есть младшие сестра и брат. Воспитанием детей мать занималась одна. В 1983 году семья переехала в село Шемяк Уфимского района, в 1990 году - в Караидель. Среднюю школу будущий военный окончил в селе Подлубово, после этого был призван в армию. Служил по контракту в Чечне. Постоянно проживал в Ульяновске.

Родные и близкие рассказывают, что по характеру Ильдус был человек позитивный, открытый , жизнерадостный. Занимался спортом. Всегда заботился о своих родных , старался помочь им.

Ранее в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции на Украине Аскаром Робортдиновым.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Администрация СП Шемякский сельсовет
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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