Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильдус Бахтигареев
11:29, 16 авг 2022
В ходе спецоперации на Украине героически погиб 43-летний десантник, командир роты, младший сержант Ильдус Бахтигареев. Об этом сообщает Шемякский сельсовет Уфимского района Башкирии.
Ильдус родился в деревне Подлубово Караидельского района, у него есть младшие сестра и брат. Воспитанием детей мать занималась одна. В 1983 году семья переехала в село Шемяк Уфимского района, в 1990 году - в Караидель. Среднюю школу будущий военный окончил в селе Подлубово, после этого был призван в армию. Служил по контракту в Чечне. Постоянно проживал в Ульяновске.
Родные и близкие рассказывают, что по характеру Ильдус был человек позитивный, открытый , жизнерадостный. Занимался спортом. Всегда заботился о своих родных , старался помочь им.
Ранее в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции на Украине Аскаром Робортдиновым.