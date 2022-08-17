Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 17 августа 2022 года: без осадков

Погода в Башкирии 17 августа 2022 года: без осадков

09:01, 17 авг 2022

В ближайшие два дня осадков в Башкирии не ожидается. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 17 августа, будет северный, северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, местами опустится до +3…+8 °С. Днем прогнозируется +24…+29 °С.

В четверг, 18 августа, направление ветра сохранится. Ночью столбики термометра покажут +8…+13 °С, в некоторых районах похолодает до +3 °С. Днем воздух прогреется до +22…+27 °С.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии на выходных сохранится аномально жаркая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходных сохранится аномально жаркая погода
В Башкирии воздух прогреется до +32 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии воздух прогреется до +32 градусов
В Башкирии на фоне жары усилится ветер
---
В Башкирии на фоне жары усилится ветер
В Башкирии воздух прогреется до +35 градусов, без осадков
Общество в Башкирии
В Башкирии воздух прогреется до +35 градусов, без осадков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: