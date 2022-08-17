Погода в Башкирии 17 августа 2022 года: без осадков

09:01, 17 авг 2022

В ближайшие два дня осадков в Башкирии не ожидается. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.



Сегодня, 17 августа, будет северный, северо-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, местами опустится до +3…+8 °С. Днем прогнозируется +24…+29 °С.



В четверг, 18 августа, направление ветра сохранится. Ночью столбики термометра покажут +8…+13 °С, в некоторых районах похолодает до +3 °С. Днем воздух прогреется до +22…+27 °С.

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