Именем Героя России из Башкирии назовут Сибайский институт БашГУ

19:35, 18 авг 2022

В Башкирии увековечат память Героя России, прапорщика из Абзелиловского района Тамерлана Ильгамова.



Соответствующий указ Главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.



Так, в честь воина планируется создать мемориальную доску на фасаде гимназии им. Кусимова в селе Аскарово и присвоить его имя одной из улиц населенного пункта.



Кроме того, именем Тамерлана Ильгамова планируется назвать Сибайский институт БашГУ.



Напомним, звание Героя России Тамерлану Ильгамову было посмертно присвоено указом Президента РФ Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.



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