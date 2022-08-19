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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Мустафин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айдар Мустафин

20:36, 19 авг 2022

Администрация Белорецкого района сообщила о гибели местного жителя старшего лейтенанта Айдара Мустафина. Жизнь воина оборвалась во время спецоперации на территории Украины.

По предоставленным данным, прощание с кавалером Ордена мужества, гвардии состоится завтра, 20 августа, в Алее Героев.

Попрощаться с ним можно с 11:00 до 12:00. Траурный митинг начнется в 12:00.

Ранее сообщалось о том, что рядовой контрактной службы Никита Алексеевич Афанасьев из Белорецка погиб при исполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине
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