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Основатель батальона Шаймуратова рассказал о спекуляциях на теме бойцов

Основатель батальона Шаймуратова рассказал о спекуляциях на теме бойцов

08:46, 20 авг 2022

Создатель башкирского батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов сообщил о спекуляциях на теме военных.



Напомним, что сейчас бойцы батальона Шаймуратова и Доставалова проходят боевое слаживание перед отправкой на проведении СВО на территории Украины. Участники батальонов восстанавливают навыки в условиях, максимально приближенным к боевым.

Создатель первого башкирского батальона Алик Камалетдинов рассказал, что в последнее время появилось много спекуляций на теме бойцов из республики.


- Башкортостан своих бойцов одел, обул. У всех одинаковая форма, одежда, нашивки и отличительная черта. У него нашивки справа и слева, флаги Российской Федерации и Республики Башкортостан. На голове бейсболка с флагом Республики Башкортостан, - объяснил Камалетдинов.

Создатель батальона не объяснил, какие именно появились спекуляции. Но в качестве примера бойца «небашкирского батальона» он приложил фотографию мужчину в камуфляжной форме, гражданской футболке и в тапочках. Камалетдинов попросил граждан даже не начинать спекуляции на теме башкирского батальона.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Алик Камалетдинов
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