Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии обрел семью щенок, которого изуродовал живодер

В Башкирии обрел семью щенок, которого изуродовал живодер

09:34, 20 авг 2022

В Башкирии щенок, которому отрезал уши живодер, обрел новый дом и любящих хозяев. О печальной истории со счастливым концом рассказала зооволонтер Наталья Ямщикова.



О Чапе (именно так зовут спасенного щенка) мы писали еще в июле. Тогда всю Башкирию взбудоражила новость о том, что на рынке в Стерлитамаке пьяный грузчик изувечил собаку, отрезав ей уши. Свои действия мужчина объяснил, что «собака его, поэтому делает он с ней, что хочет». Ветеринары прооперировали Чапу, хоть и пришлось постараться: уши были обрезаны слишком коротко. Правда, врачи предупредили: из-за травмы собака будет страдать отитом, поэтому ей требуется забота и уход. Зоозащитники начали искать новых любящих хозяев для щенка – и произошло чудо.

Как оказалось, еще в июне щенок приглянулся одной семье. Чапу подкармливали и даже иногда оставляли на ночлег. Но в какой-то момент щенок не сдружился с собакой, которая уже жила в семье, и неожиданно пропала.


- Семья искала ее несколько дней и уже решили оставить себе, если она появится. Спрашивали у всех, и тут один из соседей сказал им, что собаку забрал какой-то мужчина. А через некоторое время они увидели по телевидению ролик с фотографией и узнали в ней ту самую собаку, которую так искали и уже назвали Чапа, - рассказала Наталья. – Они вышли на наших волонтеров. Мы созвонились с Викторией (новой хозяйкой Чапы – Ред.), она плакала, жалея, что не забрала вовремя собаку, и теперь она инвалид. На днях мы отвезли Чапу к новым хозяевам. Теперь в ее жизни тоже есть кусочек счастья, и она любима. Как говорится, через тернии – к звездам!



Что касается живодера, то после того происшествия мужчина съехал из своей бытовки и теперь скрывается. Волонтеры сразу написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Совсем скоро зоозащитники пообещали поделиться новостями по поводу того, как продвигается расследование.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

Истязали с применением петарды: в Салавате зверски убили собаку
Происшествия в Башкирии
Истязали с применением петарды: в Салавате зверски убили собаку
В Куюргазинском районе бродячая собака покусала ребенка
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе бродячая собака покусала ребенка
"Помогите найти этого ублюдка": в Уфе мужчина жестоко убил бездомную собаку
Происшествия в Башкирии
"Помогите найти этого ублюдка": в Уфе мужчина жестоко убил бездомную собаку
В Салавате бойцовая собака покусала маленькую девочку
Происшествия в Башкирии
В Салавате бойцовая собака покусала маленькую девочку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: