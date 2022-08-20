Погода в Башкирии 21 августа 2022 года: тепло и без осадков

22:34, 20 авг 2022

В воскресенье, 21 августа, в Республике Башкортостан ожидается теплая погода без дождей и сильного ветра.







Согласно информации Башгидрометцентра, в ночное время температура окружающего воздуха в регионе понизится до +10 градусов (в некоторых районах вероятны заморозки до +5), а в дневное время воздух прогреется до +29 градусов. Обильных осадков или ветра в воскресенье в Башкирии не предвидится.



В городе Уфе погода от средних показателей по Республике Башкортостан различаться не будет. Горожан все также ждет теплый день без дождей и сильного ветра. В ночное время похолодает до +8 градусов, а в дневное время потеплеет до +26.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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