Жители Башкирии предложили ввести переход на летнее и зимнее время

12:37, 21 авг 2022

Жители Башкирии предложили пересмотреть возможность перехода на летнее и зимнее время. По словам горожан, это было удобнее и позволяло наслаждаться светлыми вечерами и экономить электроэнергию.







«Написал о сдвиге и переходе на летнее и зимнее время. Летом в августе темнело только ближе к 11 вечера, а сейчас и в 9 вечера темно.



Люди гуляли вечером. Люди из регионов, которое живут по московскому времени, говорили, какое у вас хорошее время и часовой пояс светло летом вечером, а у них темень. Плюс была экономия электроэнергии вечером, фонари зажигались позже, свет в квартирах включали позже. Плюсов было больше, чем минусов. В тех же садах люди работали вечером в основном.





Переход на летнее убрали, не выдвинув на всеобщее голосование. На зимнее время конечно можно было переходить ранее. Не в конце октября, а в конце сентября, когда темнеет вечером уже гораздо ранее и быстрее. Испортили летнее время и многие люди возмущаются, что темнеет летом рано. А был лучшее летнее время в нашем поясе», — обратился житель Башкирии.

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