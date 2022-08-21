Погода в Башкирии 22 августа 2022 года: сухо и жарко
21:12, 21 авг 2022
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на понедельник, 22 августа. По данным метеорологов, в республике будет сухо – никакие осадки не спрогнозировали. Что касается температуры воздуха, но то на пике он прогреется до +31°.
В ведомстве сообщили, что ветер в регион придет северного и северо-восточного направлений. Порывы будут в то же время умеренными.
Температура воздуха днем составит +26,+31°, ночью – от +11 до 16°, местами до +5°.