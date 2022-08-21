Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 22 августа 2022 года: сухо и жарко

Погода в Башкирии 22 августа 2022 года: сухо и жарко

21:12, 21 авг 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на понедельник, 22 августа. По данным метеорологов, в республике будет сухо – никакие осадки не спрогнозировали. Что касается температуры воздуха, но то на пике он прогреется до +31°.

В ведомстве сообщили, что ветер в регион придет северного и северо-восточного направлений. Порывы будут в то же время умеренными.

Температура воздуха днем составит +26,+31°, ночью – от +11 до 16°, местами до +5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 16 августа 2022 года: сухо и тепло
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 августа 2022 года: сухо и тепло
Погода в Башкирии 18 августа 2022 года: сухо и комфортно
Происшествия в Башкирии
Погода в Башкирии 18 августа 2022 года: сухо и комфортно
Погода в Башкирии 11 августа 2022 года: сильные порывы ветра, грозы и дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 11 августа 2022 года: сильные порывы ветра, грозы и дожди
Погода в Башкирии 15 августа 2022 года: вновь будет жарко
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 15 августа 2022 года: вновь будет жарко


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: